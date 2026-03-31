◇インターリーグブルージェイズ 5―14 ロッキーズ（2026年3月30日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が30日（日本時間31日）、本拠でのロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発し、9回の第4打席に2試合連続となる2号ソロ本塁打をマークした。3打数1安打1打点1四球2三振で、打率は.333・試合は5―14でブルージェイズが大敗し、開幕4戦目で初黒星となった。野手登板などで4―14と勝敗がほぼ決まった9回1死走者な