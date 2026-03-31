中東情勢の悪化を受けて円安が進んでいることについて、片山財務大臣は「為替市場が非常に投機的になっている」との見方を示しました。中東情勢の悪化を受け、外国為替市場では一時1ドル＝160円台をつけるなど、およそ1年8か月ぶりの水準まで円安が進みました。これについて、片山大臣は今朝の記者会見で…片山さつき財務大臣「原油先物市場だけではなくて、為替市場も非常に投機的になっております。かねてから私は断固たる措置に