投資名目で預けた金をだまし取られたとして、契約者の女性がプルデンシャル生命保険（東京）の元社員の男（６７）に出資金の返還を求めた訴訟で、金沢地裁（千葉健一裁判官）は３０日、請求通り３４６０万円の返還を命じる判決を言い渡した。判決によると、女性は２００８〜１５年、男に計６２４５万円を預けたが、計２７８５万円しか返還されなかった。千葉裁判官は、２３年３月に男が女性に返還の意向を示していたことを指摘