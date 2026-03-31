お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が30日、自身のXを更新。過去に整形手術をしたことを明かした。真栄田は「写真が送られて来て思い出して。自分でも忘れていましたが5年前、湘南美容外科で、二重の整形手術をしています」と自身の顔写真を添付しつつ、書き出した。そして「全国どこの湘南美容外科に行っても、元に戻してくれるそうです。妻は戻して欲しいそうですが、面倒くさくて行っていません。皆様の生活に何の影響