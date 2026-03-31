元NHK福岡放送局キャスターで現在はCS「TBS NEWS」キャスターを担当するフリーアナウンサー柴田文子（32）が31日までにインスタグラムを更新。気象予報士の資格取得を報告した。柴田は「このたび、第65回気象予報士試験に合格しました」と気象予報士登録通知書を手にした写真を公開。「資格を取得するまでに丸4年かかりました。出口の見えない真っ暗なトンネルの中を、一人でひたすら走り続けている感覚。試験中に問題が解けず過呼