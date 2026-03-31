年金受給額を増やす方法として一般的なのが、受給開始を遅らせる「繰下げ受給制度」の活用です。ねんきん定期便にも繰下げをした場合の見込額が記載されています。しかし、そのねんきん定期便に、小さな文字で「注意書き」が記載されていることはご存じでしょうか。60歳会社員の事例をもとに、年金繰下げ受給にまつわる「注意点」をみていきましょう。障害年金を受け取っている男性の悩み心臓の病気によりペースメーカーを入れてい