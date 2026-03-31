デジタル地図を作る会社「ジオテクノロジーズ」（東京）が、公式Ｘ（旧ツイッター、@geotofficial）で展開する地図クイズに２月３日、岡山駅が登場し、３月末までに表示回数１００万回を達成した。出題が５００回を超えて続く人気シリーズの中でも、ひときわ注目を集めた回となった。同社の駅を題材としたクイズとしては、新宿駅（東京）、横浜駅（横浜市）、三ノ宮駅（神戸市）など全国の主要駅をしのぐ過去最多の記録になり、