任期満了に伴う三重県玉城町の町長選挙が29日に行われ、無所属・新人で元・玉城町職員の中川泰成さんが初当選を果たしました。5期務めた現職が不出馬となるなか、無所属・新人の2人の一騎打ちとなった玉城町長選挙は元・玉城町職員の中川泰成さん（53）が元・町議会議員の相手候補を僅差で破り、初当選を果たしました。中川さんは約30年の行政経験で得た政策力や実行力などを前面に出し、迅速で最適なまちづくりを掲げて選挙戦を戦