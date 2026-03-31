ホンダの斬新「前後2人乗り」“タンデム軽自動車”に反響殺到！2026年現在、脱炭素社会の実現に向けた動きが加速するなか、日本の物流を支えるラストワンマイルの現場や、新しい移動の形を模索するアウトドアユーザーの間で、ホンダの軽商用「N-VAN e：（エヌバンイー）」がじわじわと視線を集めています。もともと大ヒットモデルであるガソリン車の「N-VAN」をベースに、大容量のバッテリーを床下に敷き詰めてEV化したこのク