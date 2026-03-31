瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で内陸を中心に雲が広がっていて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雲がかかりやすく、雨の降るところがあるでしょう。海沿いでは風がやや強く吹く見込みです。強風や高波に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で25度、津山で24度でしょう。30日よりもやや気温が高く、各地で5月中旬並みの気温になります。 4月1日も曇りのところが多く、昼前から雨が降る見通しです