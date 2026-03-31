小学生に勉強習慣を身につけさせるのは、親にとって重労働ですよね。仕事をしていてもしていなくても、スマホやテレビなどの楽しい娯楽を制限しつつ、学校の宿題を見て……というのはとても骨の折れるものです。先日ママスタコミュニティには「小4女子。勉強やらない」というタイトルでこんな悩み相談がありました。投稿者さんの娘さんは算数の勉強をまったくやらず、タブレット学習の宿題も全然終わらないそうです。『「やって」