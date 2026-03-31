市民や事業者らを対象にした福岡県小郡市のハラスメント防止条例が4月から施行されるのを前に、市と県弁護士会はハラスメント防止に関する協定を結んだ。県弁護士会がハラスメントに特化した協定を結ぶのは県内自治体で初めてという。市が開催する教育・啓発活動や、夏ごろをめどに開設を予定するハラスメントの相談窓口（予約制）に、同会が筑後部会の弁護士を派遣するなどの支援を行う。市は「専門家の協力は条例の円滑な運