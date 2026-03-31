福岡県八女市の市民劇団「大藤」が同市黒木町の郷土資料館「学びの館」で朗読劇の公演をした。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で注目される作家小泉八雲（ラフカディオ・ハーン、1850〜1904）原作の怪談「雪女」と「乳母桜」を基に、劇団の樋口好枝代表が脚本を書いた。劇団は2014年に樋口代表らが旗揚げ。黒木町に伝わる南北朝時代の伝説を題材にしたオリジナルのミュージカル劇を公演し話題を集めた。団員は15人。樋口代表