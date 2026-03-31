＜バレロ・テキサスオープン初日◇30日◇TPCサンアントニオ オークスC（テキサス州）◇7438ヤード・パー72＞今週の米国男子ツアーは4月2日から、先週に続きテキサス州で開催。これが来週開催のメジャー初戦「マスターズ」の前哨戦となる。【連続写真】 松山英樹のスイングに隠された秘密って？日本勢は4人が出場。そのなかのひとり松山英樹は「ザ・プレーヤーズ選手権」以来、3試合ぶりの出場となる。ここまで7試合に出場しトッ