モデルでタレントの藤田ニコル（28）が31日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ローティーン向けファッション誌「nicola」時代の仲間との写真をアップした。2009年から14年まで「nicola」の専属モデルを務めていた藤田。「nicolaの会」とつづり、同時代に「nicola」で活躍した古畑星夏、松井愛莉、野中葵、泉はる、田中若葉との集合写真を公開。藤田の前には藤田の妊娠、松井の前には結婚を祝うデザートプレートが置かれて