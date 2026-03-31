元TBSでフリーアナウンサーの佐藤渚（38）が31日までに自身のインスタグラムを更新。夫でサッカー元日本代表の柏木陽介氏（38）、2人の息子とのいちご狩りショットを披露した。「岐阜から行く春休みにもオススメおでかけスポット！」と書き出すと、農園施設での自身と柏木氏、6歳長男、3歳次男の家族ショットをアップ。「岐阜県山県市にある、みとか農園今年もいちご狩りに行ってきました色々な品種のいちごを食べ比べ出