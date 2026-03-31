スポーツやイベントなどが開かれる巨大施設で目にする機会が多い命名権（ネーミングライツ）。最近は維持管理費用を賄うために鉄道や自治体も活用するなど、広がりを見せています。一方で、一定期間が経つと名前が変わることも多いため注意も必要です。■総額28億円…「GMOアリーナ」に森圭介アナウンサー「30日午後に発表されたニュースです」「ライブやスポーツなどさまざま行われるさいたまスーパーアリーナの新しい愛称が、『G