主なSNSのアプリが表示された携帯電話の画面＝2025年12月（ロイター＝共同）【シドニー共同】オーストラリア政府は31日、昨年12月に施行された16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法律を巡り、五つのSNSで違反の疑いがあるとして、運営企業の対応を詳しく調べると発表した。16歳未満の新規アカウント作成を防ぐ対策が不十分などとしている。五つのSNSはTikTok（ティックトック）、ユーチューブ、スナップチャット、フェ