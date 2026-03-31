フジテレビの杉原千尋アナウンサー（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。入社年から務めた「ノンストップ!」（月〜金曜前9・00）を卒業したことを報告した。「ノンストップ！を卒業しました7年半も携わらせていただき、本当にありがとうございました」と感謝。「思い出がありすぎて、まだうまく言葉にできません…」とつづった。「海外ロケや取材、プレゼンや中継など、たくさんの貴重な経験をさせていただきました