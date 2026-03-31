女性7人組ダンス＆ボーカルユニットFlowerおよびE−girlsのメンバーとして活躍した市来杏香さんが31日までにインスタグラムを更新。第1子となる男児を出産したことを報告した。市來さんは「なんと、いちき母になりました」と報告。「あっという間に産まれて1ヶ月半が経ち、少しの外出ができるようになったので今日は家族でお花見へ」と桜並木で愛息を抱いた写真をアップした。続けて「新しい生活にバタバタしつつも、息子が本当に