久しぶりにミニスナックゴールド買ってみるか。パンメーカーの山崎製パンといえば、「春のパン祭り」で毎年盛り上がっていますが、今年はこんなパンにも注目です。バンダイの「ガシャポン」シリーズから「ヤマザキパン ミニチュアチャーム２」が2026年3月第4週より発売されています。全6種で価格は300円。2026年3月 第4週発売「ヤマザキパン ミニチュアチャーム２」(全6種・300円)「ヤマザキパン ミニチュアチャーム２」は、山崎製