本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、カレーの老舗が監修した本格カレーやチキンかつを堪能できるお弁当など、新生活のスタートにうれしい食べごたえのある商品がそろっています。2026年3月・4月の新商品5品まとめ(3月31日〜4月6日)「セブンイレブン 2026年3月・4月の新商品」「銀座デリー監修チキンコルマカレー」(753円)「銀座デリー監修チキンコルマカレー」(753円)価格 : 753