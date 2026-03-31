バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。⇒✅【バイク乗り「思い出エピソード」】1話から無料でイッキ読み!「すべての色をブラックにするこだわりがあった」(男性／53歳)筆者の高校時代の先輩も黒が大好きで、カワサキ「GPz400F?」という激シブマシンに黒レザーというマッドがマッ