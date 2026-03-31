円高や円安を左右する為替メカニズムを解説！為替レートを決める主な2つの要因 円高や円安をもたらす為替メカニズム 前項で円安や円高のもたらす影響にふれました。なぜ為替レートは変動していくのでしょうか。かつて世界の為替レートは固定相場で、先進国の多くが70年代に変動相場制に移行しました。 こうした「為替レート」が変動する要因の第一は各国の「金利水準」です。為替リスク以上に米国の金