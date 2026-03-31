勉強のやる気をアップさせる使い心地のよい文房具とは 勉強の必須アイテムは「座り心地のよい椅子」② 子どもの「無意識の感性」を大切にする インテリアからは少し離れますが、心地のよいものを選ぶのは勉強道具でも同じく大切です。 子どもに限った話ではありませんが、人間にとって完成はとても重要です。とくに、意思していない「無意識の感性」を大切にしましょう。 たとえば、わたしの場合、『はじめての子ども手