葬儀社に依頼するまでの流れとは 葬儀社への依頼 葬儀社に連絡する 事前相談の段階で候補にしていた葬儀社があれば、現在の状況を話して相談してみましょう。すでに葬儀社を決めている場合は、担当者を呼んで搬送先について相談します。 葬儀社を決めていない場合は、看護師に依頼すれば、病院に出入りしている葬儀社に遺体の搬送を要請してくれます。自宅に着いてから検討し、別の葬儀社にお葬式の施行を依頼することも可能で