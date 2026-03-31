JR西日本 JR西日本によりますと、31日午前10時過ぎ、岡山県備前市の山陽線三石駅構内で、落石を検知する装置が作動しました。 JR西日本は、上郡駅（兵庫・上郡町）～吉永駅（備前市）間の上下線で列車の運転を見合わせ、現地に社員を派遣して確認作業を行っています。