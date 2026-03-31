USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.799.087.459.62 1MO10.087.848.448.76 3MO9.807.388.568.41 6MO9.777.248.768.36 9MO9.767.288.858.38 1YR9.677.348.918.35 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.3312.969.65 1MO9.2011.908.70 3MO9.4011.078.46 6MO9.5810.808.47 9MO9.6