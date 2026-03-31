米株先物一段高ダウ400ドル超高、戦争終結期待 東京時間10:43現在 ダウ平均先物JUN 26月限45885.00（+420.00+0.92%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6445.25（+57.00+0.89%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23358.50（+218.75+0.95%）