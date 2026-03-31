ＮＹ原油時間外トランプ報道受け104ドル台割り込む 東京時間10:02現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝103.81（+0.93+0.90%） トランプ報道を受けNY原油先物は上げを縮小。 トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であっても、イランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。 ただ、ホルムズ海峡閉鎖の状態が続くなら供給懸念は消えず。