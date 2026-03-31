リスク回避後退で円売り、ドル円159.97円まで上昇トランプ報道受け トランプ報道を受け有事のドル買いが後退。ただ、リスク回避後退で円も下落しており、ドル円は159.97円まで上昇している。 トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であっても、イランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。