【全2回（前編/後編）の前編】さすがにもう「ナンノこれしき！」なんて言ってはいられないだろう。南野陽子（58）の元夫、自称不動産管理業の金田充史（あつし）容疑者（54）が、またまたお縄となった。かねて金銭トラブルや女性関係の問題が絶えないいわくつきの人物だったが、どうしたわけか彼女のハートだけはつかんでいたという。＊＊＊【写真を見る】胸もとを大胆に…58歳とは思えない「南野陽子」かれんな少女時代と比