白石麻衣さんが、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」のCM「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフとなるミュージックビデオに出演。“プレミアムなみぎわさん”役としてオリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌い、新しくなったプレモルの魅力を伝えています。みぎわさんがまさかのアイドルデビュー「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた「プレモル子ちゃ