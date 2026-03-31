女優の貫地谷しほりが３１日、自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を退社して独立することを発表した。「皆様に突然ですがご報告です」と書き出し、「本日２０２６年３月３１日をもって所属事務所ＡＢＰｉｎｃ．との契約を満了し退所することとなり、４月より独立することとなりました」と公表。「中学２年生の頃スカウトされこの世界に入りました。夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆