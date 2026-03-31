3月23日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが見せたユニークな“喜びのポーズ”に注目が集まった。 ©ABCテレビ この日のテーマは「お弁当にぴったり！」。刻んだたくあんの食感も楽しい、お弁当のおかずにオススメの一品「肉そぼろの卵焼き」を辻調理師専門学校の河野篤史先生から教わった。 ひき肉、たくあんなど