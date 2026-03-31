声優・俳優の神田朱未（47）が31日、自身のXを更新。同日をもって所属事務所の退所を発表した声優・神田朱未のプロフィール神田は「この度神田朱未は、3月31日をもちまして所属事務所「galm」を退所する事になりました」と報告。「立ち上げに参加し、試行錯誤した日々は私にとって大きな学びとなりました」と回想し「この経験を活かして、新しい挑戦をしてみたいと言った私を快く送り出してくれたgalmの皆さんには心から感謝し