ドジャースは30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦の試合前に打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞を昨季受賞した選手らの表彰を行い、大谷翔平投手（31）らが出席した。ドジャースは昨季、自己最多55本塁打を放った大谷がDH部門で3年連続4度目の受賞。また、タッカーもカブスの選手として外野手部門で2年ぶり2度目の受賞となった。さらに、ドジャースはチームとしてもシルバースラッガー賞を受賞し