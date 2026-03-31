【ロンドン＝星聡】サッカー日本代表の森保監督は３０日、ロンドンで３１日夜（日本時間４月１日未明）に行われるイングランド代表との国際親善試合の前日記者会見に臨み、「世界基準の上のワールドカップ（Ｗ杯）優勝基準で何ができるかということを、厳しい戦いを通して（経験し）、力にしていけるように戦いたい」と意気込みを語った。今年１月１９日時点の世界ランキングは日本が１９位でイングランドは４位。森保監督は「