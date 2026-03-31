24年11月にステージ3Aの希少がんである乳がん、浸潤性小葉がんで右胸の全摘手術を受けたタレント梅宮アンナ（53）が31日、インスタグラムを更新。最後に受けた抗がん剤治療から1年が経ち、頭髪の現状を報告した。梅宮は抗がん剤治療を受けていた当時、副作用により髪の毛がほとんど抜け落ちてしまったショックを吐露し、ウィッグを着用して生活する様子を公開していた。今回の投稿では「抗がん剤最後から一年が経ちました」と報告