3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、敵地アメリカン・エアラインズ・センターへ乗り込み、ダラス・マーベリックス戦を迎えた。 この試合で、右ヒザ負傷のため過去6試合を欠場していたアンソニー・エドワーズが復帰し、ベンチスタートで出場。キャリア6年目の今シーズンは、自己最高の平均29.5得点に5.1リバウンド3.7アシスト1.4スティ