ＵＡＣＪや日本軽金属ホールディングスが上伸している。イランが中東最大のアルミニウム精錬所を攻撃したと２８日に伝わった。これを受けてアルミニウムの供給不安が高まり、ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）のアルミ先物相場に強い上昇圧力を掛けることとなった。３０日の米株式市場ではアルミ精錬大手であるアルコア＜AA＞が買われ、前の日に比べ８％を超す上昇で取引を終了。３１日の東京市場においてもアルミ相場高による