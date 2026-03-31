午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８１、値下がり銘柄数は３５２、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に保険、サービス、繊維、証券・商品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、卸売など。 出所：MINKABU PRESS