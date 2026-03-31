開催：2026.3.31会場：シチズンズバンク・パーク結果：[フィリーズ] 2 - 13 [ナショナルズ]MLBの試合が31日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとナショナルズが対戦した。フィリーズの先発投手はタイワン・ウォーカー、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。1回表、4番 デーレン・リレ 初球を打ってセカンドゴロ し