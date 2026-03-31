マイアミ・ヒート vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年3月31日（火）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 119 - 109 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのマイアミ・ヒート対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートが