「だから行くなと言ったんだ！」【写真】大谷も見た！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式ロサンゼルス・ドジャースで2年連続でマイナー開幕を迎えた韓国人野手キム・ヘソンに、同郷の元メジャーリーガーが「トレードが最善策」と持論を展開している。今季オープン戦では9試合に出場して打率0.407（27打数11安打）、1本塁打、6打点、8得点、5盗塁、OPS（出塁率+長打率）0.967という好成績を残したキム・ヘソン。ただ開幕直前にマ