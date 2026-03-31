【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国民的漫画・アニメである『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いた、サントリー『プレモル子ちゃん』シリーズのスピンオフ作品として、白石麻衣が“プレミアムなみぎわさん”を熱演するMVが公開された。 ■「プレミアムなみぎわさん」のキャラクター設定 MVでは、白石麻衣が、プレミアムなみぎわさんとしてオリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変