31日11時現在の日経平均株価は前日比35.88円（0.07％）高の5万1921.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1181、値下がりは352、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を32.89円押し上げている。次いでリクルート が29.78円、信越化 が19.22円、ＫＤＤＩ が15.64円、東京海上 が13.49円と続く。 マイナス寄与度は84