俳優の速水もこみち（41）が31日、インスタグラムを更新。所属していた事務所「研音」を退所することを発表した。「速水もこみちを応援してくださる皆さまへ」と書き出した速水。「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします」として「突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆