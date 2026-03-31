【北京共同】中国国家統計局は31日、景況感を示す製造業購買担当者指数（PMI）が3月は50.4だったと発表した。前月から1.4ポイント改善し、景気の拡大・縮小を判断する節目の50を3カ月ぶりに上回った。PMIは製造業3200社を対象とした調査に基づき算出。新規受注や生産の見通しなどを幅広く聞き取っている。