日本サッカー協会（ＪＦＡ）審判委員会の扇谷健司委員長が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。審判員の道を選んだきっかけや誤審の経験、未来の日本サッカーに向けた審判委員会の「ビジョン」について、率直に語った。（読売新聞ポッドキャスト山根秀太）選手から審判へ現在、国内には審判員と審判指導員を合わせて約３１万人が登録されている。審判委員会は、ＪリーグやＷＥリ